Clausula contratual impede que Soreni deixe de operar no transporte público de Botucatu, diz Prefeitura

A Prefeitura de Botucatu comunicou nesta quinta-feira, dia 11, que a empresa Soreni deverá, por força de contrato, continuar com a prestação do serviço de transporte público em Botucatu. A empresa comunicou no dia 29 de outubro que não continuaria com a operação de suas linhas no município.

De acordo com o Procuradores do Município, há uma clausula contratual que impede que o contrato seja rompido de forma unilateral ou que impede a suspensão. Segundo a Prefeitura, itinerários e tarifas serão mantidas.

“A Prefeitura de Botucatu informa que está mantido o serviço de transporte público na Cidade sob mesma tarifa e itinerários estabelecidos e conhecidos pela população. Embora a empresa Soreni tenha apresentado de forma intempestiva uma carta de desistência da renovação do contrato no último dia 29 de outubro, tal ação foi revertida pela Procuradoria do Município, que verificou a existência de cláusula que impede a suspensão. A Prefeitura reitera que continuará fiscalizando a execução do serviço para que o mesmo não sofra descontinuidade e atenda às necessidades da população”, diz comunicado oficial.

Relembre

A empresa Soreni, que opera no transporte coletivo de Botucatu anunciou que deixará de operar no município. Uma carta foi enviada a Prefeitura comunicando a intenção da empresa, que assumiu as operações da Stadtbus em 2020.

Hoje o município de Botucatu é divido em dois lotes, com duas empresas, sendo que cada uma opera uma parte dessas linhas. Reta Transportes e Soreni são as responsáveis.

De acordo com Fábio Leite, Secretário de Governo, a Soreni comunicou a Prefeitura que não tem interesse na continuidade do contrato de exploração do serviço. A administração passou então a discutir possibilidades de encampar as linhas ou buscar brechas no contrato para reverter a situação.

Ainda de acordo com o Secretário, nada vai mudar para o usuário, que continuará pagando a mesma tarifa. Horários e itinerários continuaram no mesmo formato, apenas com uma empresa diferente.

As linhas operadas atualmente pela Soreni são as seguintes:

101 – Pq. Marajoara / Jd. Paraíso

102 – Jd. Brasil / Vl. Paulista

103 – Jd. Brasil/Centro

104 – SESI / Jd. Bandeirantes

105 – SESI / Vl. Paulista

106 – Comerciários / Continental

107 – Comerciários / Vital Brasil

108 – Maria Luiza / Centro

109 – Jd. Cambuí / Itamaraty / Centro

114 – Santa Eliza / Centro

116 – Parque Serra Negra / Lageado

117 – Psiquiátrico

119 – Demétria / Centro

122 – Anhumas

Errata: A empresa Soreni é a responsável pelas linhas. A Stadtbus não opera em Botucatu desde o começo de 2020.

