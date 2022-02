Chuvas em fevereiro devem ficar acima da média em Botucatu, indica previsão

Foto Acontece Botucatu

Continuamos com a atuação do fenômeno Lã Niña neste mês de fevereiro. O fenômeno tende a diminuir a chuva sobre parte do Centro-Sul do Brasil, mas aumentar em outras regiões.

Em São Paulo, as áreas mais ao sul, próximas ao Paraná, estarão com chuva acima da média. Temperaturas dentro da média histórica.

Em Botucatu, por exemplo, está previsto um volume de 300 milímetros de chuva para todo o mês. A média dos últimos anos ficou em 188 milímetros.

Já o centro-norte e oeste paulistas terão acumulados dentro do esperado, segundo o Climatempo. As temperaturas deverão ficar 2ºC acima da média.

