Chuva pode voltar no fim de semana prolongado em Botucatu

A condição de instabilidade continua nas faixas norte e leste do estado de São Paulo, onde ocorrem áreas chuvas isoladas e muita nebulosidade. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado, sem chuva.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos uma sexta-feira de sol e algumas nuvens, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva.

Já para o fim de semana prolongado teremos a volta do cenário chuvoso. No sábado, dia 30, a previsão é de tempo instável, com sol e possibilidade de pancadas isoladas.

No domingo, 31, a temperatura cai, com previsão de chuva para todo o dia. Há uma estimativa de 22 milímetros de chuva.

O tempo volta a ficar estável apenas no feriado, quando o sol aparece entre nuvens. Temperatura máxima de 23 graus.