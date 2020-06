Chuva derruba a temperatura em Botucatu neste fim de semana, diz previsão

A aproximação de uma nova frente fria deixa o céu nublado com chuvas e trovoadas, em parte do oeste do estado São Paulo, continuando pela região sul paulista. Demais regiões do estado, aumento da nebulosidade com chuvas e trovoadas isoladas.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos um dia de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Estimativa de 18 milímetros de chuva para hoje.

No sábado a temperatura cai, com máxima de 20 graus e mínima de 12 graus. A estimativa de chuva é de 25 milímetros. No domingo o tempo volta a ficar estável.