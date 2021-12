Dezembro começa sem chuva em Botucatu

Foto: Anderson França

Frente fria se afasta do litoral paulista em direção ao litoral do estado do Rio de Janeiro, entretanto, devido a proximidade desse sistema, o tempo permanece com previsão de chuvas isoladas no decorrer da tarde nos setores leste e nordeste do estado de São Paulo.

Demais regiões do estado, céu claro a parcialmente nublado, sem chuva, como o é o caso da região do Polo Cuesta.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos uma quarta-feira, 01, de sol, com nuvens, porém, sem previsão de chuva. A temperatura máxima sobe para 29 graus.

Não há previsão de chuva para os próximos dias. De acordo com as estimativas, o tempo estável deve durar até a próxima semana.

