Chaves do Cachoeirinha 3 deverão ser entregues ainda em junho, diz Pardini

O Cachoeirinha 3 será entregue ainda no mês de junho. Pelo menos essa é a expectativa do Prefeito de Botucatu, Mário Pardini. A declaração foi dada nesta terça-feira, dia 08, durante entrevista à Rádio Criativa FM.

Os apartamentos foram sorteados em abril de 2019, porém, até o momento, o bloco 3 não foi entregue. Os outros, 1, 2 e 4, já estão ocupados pelos contemplados.

“Eu tenho novidade sobre isso. Venho acompanhando através do Luiz Guilherme (Luiz Guilherme Silva – Secretário de Habitação e Urbanismo). Ainda nesse mês de junho haverá a assinatura dos contratos e a na sequência a entrega das chaves”, disse Pardini.

A situação do Cachoeirinha 3 se tornou o grande problema dentro do cronograma do complexo residencial com quase mil apartamentos na região leste de Botucatu. Neste bloco são 250 unidades com 97% da obra concluída.

Desde 2019 houve atraso do Governo Federal nos repasses para o empreendimento, segundo afirmou a Prefeitura em diversas pautas e entrevistas. A entrega das chaves foi postergada várias vezes por conta da diminuição do ritmo das obras.

A última previsão era que o empreendimento seria entregue em dezembro passado. No começo desde ano surgiu a informação de que a construtora que é responsável pela obra teria desistido do serviço. Porém, em nota enviada ao Acontece Botucatu em 08 de janeiro, o Ministério do Desenvolvimento Regional afirmou que as obras não estavam paradas, mantendo o prazo e entrega para junho.

A empresa responsável pela Construção é a Qualyfast, vencedora do processo licitatório, entregou os blocos 1, 2 e 4. Porém, segundo a Prefeitura, com os sucessivos atrasos nos repasses, a empresa encontrou dificuldades, até paralisar suas atividades na obra em determinado ando momento.