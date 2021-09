Centroflora lança Ser Crescer, em parceria com Instituto Floravida e SENAI, para capacitar adolescentes para o mercado de trabalho

O programa, organizado por profissionais do grupo Centroflora e técnicos do SENAI, oferece curso de 300 horas, em 6 meses de duração, com orientações técnicas e comportamentais. Além de reduzir barreiras para a entrada de jovens no mercado, o objetivo é estimular maior diversidade nas empresas

A Centroflora, maior empresa brasileira de extratos botânicos com atuação global, lançou, nesta quarta-feira, 2 de setembro, junto com o Instituto Floravida em parceria com o SENAI Botucatu, o projeto Ser Crescer – um programa que amplia o eixo de atuação do Projeto Adolescer, bastante reconhecido no Instituto Floravida por ser focado no apoio ao desenvolvimento de jovens.

O Ser Crescer dá início a uma série de projetos de aprendizagem, formação e preparação para o mercado de trabalho. Nesta primeira turma, o programa vai capacitar, durante seis meses, jovens entre 16 e 18 anos, que já foram selecionados. 300 horas do curso reúnem disciplinas técnicas e comportamentais e foram preparadas pelo SENAI e profissionais da Centroflora.

“É um sonho trazer o projeto adolescer para a necessária continuidade de inserção de jovens dentro do ambiente corporativo”, afirmou o CEO da Centroflora, Peter Andersen. O objetivo do programa é eliminar barreiras para a entrada do jovem no campo profissional, apoiando a diversidade nas empresas e, nesta primeira edição, prioriza estudantes moradores do bairro Jardim Monte Mor, Botucatu.

“Ser Crescer é um projeto que tem como foco proporcionar um impulso de desenvolvimento profissional para jovens de Botucatu. Unindo SENAI, Instituto Floravida e Centroflora numa composição de esforços de formação técnica, prática industrial e orientação psicossocial. Ser Crescer significa oportunidade, apoio para esses jovens num momento de vida extremamente estratégico onde esse conjunto de forças pode significar um rumo novo e transformador para a vida desses jovens”, explica Daniel Cywinski, diretor do Instituto Floravida.

“Não existe presente maior do que o conhecimento, considerando que diferente de tantas outras coisas da vida, esse não pode ser tirado. Reconhecer o potencial inerente a cada um desses jovens, ampliando os horizontes e dando novas oportunidades é um movimento genuíno na superação de suas vulnerabilidades”, explicou Beatriz Donato da Silva, Coordenadora do Programa Adolescer e psicóloga social

Os adolescentes vão receber auxílio alimentação, vale-transporte, uniformes e kits de estudos. “Nosso propósito é qualificar e desenvolver esses jovens, preparando-os para serem absorvidos pelo mercado de trabalho como menores aprendizes ou colaboradores efetivos, tanto pela Centroflora quanto pelas empresas da região”, afirmou a gerente de Recursos Humanos da Centroflora, Vanessa Gonzales Chiarelli.

Segundo o diretor do SENAI de Botucatu, Fábio Rocha, “para nós do SENAI de Botucatu, é sempre um prazer colaborar com projetos especiais como esse, onde os alunos possam vivenciar um ambiente Educacional, bem como participar da realidade da empresa na Prática, complementando assim, a sua Formação e facilitando a sua inserção no mercado de trabalho.”

“Poder contribuir de forma positiva para o futuro desses jovens é um ganho imensurável. Esse projeto cria um elo entre o propósito de vida dos colaboradores da empresa e as ações que a empresa pode promover para fazer a diferença na vida desses jovens, fortalecendo a união do grupo para um bem comum. Nós, profissionais da Centroflora, sentimos a importância de devolver para o mundo um pouco do que recebemos”, conta a executiva.

“Trabalho no Grupo Centroflora há 19 anos, tenho uma origem humilde, meu primeiro emprego foi vendendo suco. Devido à minha experiência em dança, por ter ministrado aula em outros lugares, fui convidado para dar aula de breaking no projeto social Adolescer. Uma experiência incrível que se repete agora: fui convidado a contar minha trajetória para os jovens do Ser Crescer. Estou muito feliz por contribuir com a melhoria de vida dessas pessoas da minha cidade”, narra Robison Amaro dos Santos (o Robinho), Operador sênior de logística, mas que lá ingressou como ajudante geral.