Centro Histórico de Botucatu fica tomado por carros durante a ‘Missa Drive’ de Sant’Ana

Centenas de carros para celebrar o Dia da Padroeira de Botucatu (Fotos Romagnolli Eventos)

A 22ª edição da Festa de Sant’Ana, com atividades à distância neste ano por conta da pandemia do novo coronavírus, teve o seu ponto alto na manhã deste domingo, dia 26. Toda a Praça Pedro Torres ficou lotada de carros para a ‘Missa Drive’ de Sant’Ana.

Imagens aéreas mostram uma cena inédita no dia da Padroeira de Botucatu. A organização montou altar no bolsão de estacionamento e as famílias puderam assistir de dentro de seus veículos.

Houve transmissão pela Rádio Cultura FM (93,1), sendo que o fieis sintonizavam no rádio e acompanhavam as imagens, fosse no telão ou na escadaria da Catedral. As redes sociais da paróquia também transmitiram ao vivo em vídeo. Veja imagens ao final do texto.

Tríduo online e praça de alimentação drive

A celebração desde quinta-feira, 23, teve missas online e praça de alimentação em formato Drive-Thru. Tudo foi muito organizado e respeitando os protocolos.

A Praça de Alimentação teve seus tickets comercializados antecipadamente pelo site da Catedral ou por fone, como a retirada no sábado, 25.

Os tradicionais produtos como pizza, X-Catedral, sopa, doces, entre outros, foram entregues no sistema Drive-Thru, em estrutura montada na lateral e frente de Igreja.

Hoje tem show internacional, mas online

A tradicional Festa de Santana terá neste domingo, 26, um show Internacional. Com o chamado distanciamento sócia, o fiel poderá assistir de casa.

A italiana Antonella Bucci fará dueto com Milton Guedes. Estrela internacional Antonella encantou o Brasil e o mundo dividindo o palco com Eros Ramazzotti.

O cantor e multi-instrumentista Milton Guedes Guedes, um dos mais talentosos músicos brasileiros, estará com seu repertório de pop rock americano, italiano e brasileiro.

A apresentação será a partir das 20 horas pelo YouTube e Instagram – antonellainbrasil.