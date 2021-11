Centro de Múltiplo Uso na Cohab 3 realiza atividades com a comunidade

Promover atividades culturais, recreação, lazer, esporte, saúde e principalmente de interação com a comunidade local. Estes são os principais objetivos do Centro de Múltiplo Uso “Márcio Antônio Nunes”, espaço gerenciado pela Secretaria de Participação Popular, localizado no Conjunto Habitacional “Engenheiro Francisco Blasi” (Cohab 3), região Sul da Cidade.

O Centro, que até o início da pandemia atendia adolescentes no contra turno escolar, expandiu suas atividades e agora atende no período diurno pessoas de todas as idades. São desenvolvidos no local trabalhos como artesanato com materiais recicláveis, Reiki, dança, e atividades físicas como caminhada e exercícios sob orientação de uma fisioterapeuta, disponibilizada pela Unidade de Saúde do Jardim Aeroporto.

“Estou gostando muito de frequentar o Centro, aqui encontro pessoas da minha idade, sempre aprendo coisas novas com minhas colegas. No momento estamos aprendendo a fazer enfeites de Natal com material reciclável e é muito importante manter a mente ativa. Adoro estar aqui”, comentou a dona de casa Leonor Franco, moradora do Cedro.

Além de ser um espaço de práticas esportivas e de convivência entre seus frequentadores, o Centro de Múltiplo Uso pretende em breve abrigar cursos de qualificação profissional e geração de renda.

“Através deste projeto estamos desenvolvendo várias iniciativas para o inicio do próximo ano, com o objetivo de atender as necessidades da comunidade local e dos bairros da região. Através de parcerias, buscaremos cursos de qualificação profissional e geração de renda, bem como música e informática, para auxiliar na formação de quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho”, concluiu Elaine Lopes, coordenadora do trabalho no Centro de Múltiplo Uso.

Os interessados em participar das atividades podem fazer contato através do telefone (14) 3811-1461.

Serviço:

Centro de Múltiplo Uso “Márcio Antônio Nunes”

Rua Faustino José, 53, Conj. Hab. Eng. Francisco Blasi

Telefone: (14) 3811-1461

