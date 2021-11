Centro de Inteligência realiza Pesquisa de Percepção do Turismo em Botucatu

O Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), da Secretaria Estadual de Turismo e Viagens, realiza a pesquisa de Percepção do Turismo junto à população do Estado.

Serão envolvidos 395 municípios que englobam 70 estâncias turísticas, 140 municípios de interesse turísticos – MITs e 185 cidades das 49 Regiões Turísticas. Tudo acontece a partir desta segunda-feira, 22, e se estende até 28 de janeiro de 2022.

A Pesquisa de Percepção do Turismo fornece uma base sólida para as Secretarias, estadual e municipais, medirem a satisfação dos moradores, além de algumas questões específicas. A intenção é de realização frequente para que o crescimento sustentável do turismo no estado esteja alinhado com os valores da população.

As perguntas devem ser respondidas no formulário https://forms.gle/9XcPbZWBFDo97T6j8 e têm os seguintes focos: o turismo é bom para a cidade, para a região, para a população, beneficia a economia, gera empregos, ajuda a preservar e celebrar a cultura local? O cidadão pode concordar ou discordar. A versão deste ano será mais simples que a anterior.

A Secretaria Ajunta de Turismo de Botucatu está à disposição para explicar a pesquisa e tirar dúvidas da população.

Serviço:

Secretaria Adjunta de Turismo

Rua Benjamim Constant, 228-470, Vila Jaú (Estação Ferroviária)

Telefone: (14) 3811-1490

