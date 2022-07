Catedral prepara retorno da Festa de Sant’Ana em formato presencial

Tradicional festa acontece entre os dias 22 e 26 de julho

A Catedral Sant’Ana iniciou a divulgação da tradicional Festa de Sant’Ana, padroeira da cidade e de toda a Arquidiocese de Botucatu. Após dois anos, a festa considerada uma das maiores da região, retoma o formato presencial no Largo da Catedral, e ocorrerá entre os dias 22 e 26 de julho. Com o tema “O zelo pela tua casa me consumirá” (Jo 2,13-22), a celebração neste ano evoca a revitalização e manutenção externa e reestruturação do telhado e sistemas de calhas do templo que é um dos principais símbolos da fé do povo botucatuense.

A parte religiosa contará com a celebração do Tríduo preparatório que se inicia no sábado, 23 de julho, e prossegue até a segunda-feira, 25, com as Missas às 19h, com bênçãos e pregações especiais. No domingo, 24, às 10h, será celebrada a Missa das Nações em língua italiana. E no feriado de Sant’Ana, terça-feira, 26, às 10h, o Arcebispo Metropolitano de Botucatu, Dom Maurício Grotto de Camargo, presidirá a Santa Missa Solene que contará com o Rito de Ordenação Diaconal dos seminaristas Carlos e Thiago. Após a Missa será realizada a Bênção Aérea.

A programação recreativa começa na sexta-feira, 22 de julho e prossegue até o feriado, 26, com a Praça de Alimentação com as atrações gastronômicas e musicais. No domingo, 24, será dia do tradicional “Almoço Italiano”, e na terça-feira, 26, será servido o Almoço “Porco no Rolete”, as adesões já podem ser adquiridas na Secretaria da Catedral ou com os agentes de pastoral da comunidade.

Toda a renda da Festa de Sant’Ana será revertida às obras de revitalização e manutenção externa e reestruturação do telhado e sistema de calhas de nossa Catedral. Obra esta que já está em andamento e deve ser finalizada até meados de 2023, disse o Padre Emerson Anizi.

A “festa da família” retoma seu formato presencial após dois anos, por conta da pandemia, e espera reunir as famílias no amplo espaço que será preparado no Largo da Catedral. A Festa de Sant’Ana 2022 é uma realização da Catedral Basílica Menor de Sant’Ana de Botucatu. Para mais informações a Paróquia disponibiliza as redes sociais: @catedraldebotucatu, ou a Secretaria Paroquial: (14) 3882-0966 ou (14) 99656-0966.

