Catedral de Botucatu realiza Festa de Sant’Ana entre 23 e 26 de julho

A Catedral de Botucatu se prepara para celebrar a tradicional “Festa de Sant’Ana”, que neste ano terá como tema: “Com Sant’Ana cuidando bem de nossa Casa”. Assim como no ano passado, a festa será realizada seguindo as medidas sanitárias em razão da pandemia, e em modo drive-thru em sua parte recreativa.

Na programação religiosa acontecerá o Tríduo nos dias 23, 24 e 25 com celebrações às 19h. No domingo, 25, acontecem ainda as celebrações em horários habituais do domingo, às 07h30 e às 10h (Missa das Nações). A Solenidade de Sant’Ana ocorre na segunda-feira, 26, feriado municipal, às 10h.

Nos dias 24 e 25 de julho acontecerá a parte recreativa, e as adesões já estão a venda. A Catedral disponibilizou uma “loja virtual”, com as tradicionais delícias da festa. Basta acessar o link: https://festadesantana2021.minhalojanouol.com.br/

Você pode adquirir as adesões também na Secretaria Paroquial. Mais informações: (14) 3882-0966 ou pelo Whatsapp: (14) 99656-0966.

Fonte: Catedral de Botucatu.