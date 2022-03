Catedral de Botucatu passará por revitalização externa em março

Foto: M&M Imagens/Acontece Botucatu

Catedral Basílica Sant’Ana, ou simplesmente Catedral, principal postal de Botucatu terá que passar por revitalizações externas para segurança dos fiéis e visitantes, mas também para manutenção da história. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, dia 18, pelo Padre Emerson Anizi.

Essa será a segunda intervenção na igreja no últimos anos. Entre 2016 e 2020 o seu interior recebeu uma manutenção geral, com recuperação do piso, renovação elétrica, reforma da Cripta, adequação do piso inferior para salas de atendimento, Secretaria Paroquial e espaço para as Pastorais.

É o momento de dar continuidade ao cuidado de nossa Casa Catedral. Diante dos possíveis riscos provocados pelo tempo e aumento considerável do volume das chuvas, o Conselho Administrativo Paroquial e a Comissão de Obras verificaram a necessidade desta obra de manutenção e conservação de nosso Patrimônio Cultural e Religioso, diz parte do comunicado.

Diante da aprovação do CONDEPHAAT, a ideia é iniciar os trabalhos ainda em março. Para isso a Catedral pede a compreensão de todos em possíveis desdobramentos temporários.

A praça da Catedral será interditada durante a obra, permanecendo liberadas as calçadas que circundam o local. Desta maneira, durante esta fase, a Catedral estará fechada para visitação, abrindo apenas para celebrações de Missas aos sábados às 16h00 e 19h00h e aos domingos às 7h30, 10h00 e 19h00.

Recordando nossa história

A nossa Catedral é a principal edificação do chamado centro histórico de Botucatu. Seu projeto tem sua assinatura pelo Cav. J. Sachetti e se assemelha muito a catedral da Sé de São Paulo, que também leva o nome do mesmo engenheiro em sua edificação.

Em 08 de dezembro de 1.927, Dom Carlos Duarte Costa lançou solenemente a primeira pedra fundamental da nova Catedral de Sant’Ana, com a presença do então Presidente do Estado Júlio Prestes.

No dia 20 de março de 1.929 tiveram início as escavações para o alicerce da nova Catedral. No ano de 1.937 a Cripta já se encontrava pronta. Com a ajuda da população Dom Frei Luiz foi possível levantar, cobrir e terminá-la internamente.

Embora não totalmente acabada, a nova Catedral de Botucatu foi inaugurada no dia 08 de dezembro de 1.943, ou seja, 16 anos após o lançamento da pedra fundamental.

Lá se foram 79 anos de nossa Catedral e hoje somos desafiados a realizar uma manutenção externa do Templo com telhado, calhas, adornos, paredes, entre outros.

Que Deus no ilumine nessa árdua jornada. Contamos com todos! Termina comunicado da Catedral.

