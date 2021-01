Em ritmo acelerado de construção, as casas do Residencial Bem Te Vi 2 já estão em fase de acabamento. São 334 unidades habitacionais, construídas na região do Jardim Continental, que nos próximos meses receberá centenas de famílias realizando o tão esperado sonho da casa própria.

Além das casas, que já receberam o revestimento interno, o bairro como um todo já possui infraestrutura instalada, como rede de esgoto, iluminação, asfalto, e sistema de drenagem da água da chuva.

As residências terão de 47 a 52 metros quadrados de área construída, em terrenos de 200 metros cada. Cada unidade conta com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e lavanderia.

Tanto o Residencial Bem Te Vi 2, quanto o 1, com 328 unidades entregues em 2020, foram construídas pela Ecovita Incorporadora e Construtora.

“Essas unidades fazem parte das 5 mil que conseguimos viabilizar nos últimos 4 anos. Para os próximos 4, nosso sonho é conseguir mais 3 mil, e oferecer às pessoas a oportunidade da casa própria. Parabenizo a construtora Ecovita e todos os futuros moradores do Bem Te Vi 2”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.