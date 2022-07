Casa do Cidadão passa a funcionar no Mercadão Municipal em Botucatu

A Casa do Cidadão tem um novo local. Desde essa quinta-feira, dia 07, os serviços passarão a ser prestados em salas modernizadas no Mercado Municipal.

Até a última os órgãos que compõe a Casa do Cidadão estavam em um imóvel na Rua Dr. Cardoso de Almeida, que era alugado há anos.

A mudança faz parte da estratégia do Projeto Aluguel Zero, que tem como objetivo reduzir as despesas com locação de imóveis e transferir serviços públicos para prédios municipais. Com esta mudança, o Município irá economizar cerca de R$ 140 mil por ano.

Os serviços da Casa do Cidadão que passam a atender no Mercadão são os seguintes:

Procon

Posto de Atendimento do Trabalhador (PAT)

Casa do Empreendedor

Ministério do Trabalho

Os serviços estão entre os pisos térreos e 1º andar, em salas que foram revitalizadas e preparadas para o novo serviço.

Para a população, a mudança facilitará o acesso aos serviços, uma vez que o Mercado Municipal fica próximo a pontos de embarque de ônibus da Rua Curuzu.

Como fica o CEJUSC?

Já o CEJUSC (Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania) atenderá no prédio do Fórum, Praça Iole Dinucci Fernandes, s/n – Jardim Riviera, concentrando todos os serviços relacionados ao Poder Judiciário em um único espaço.

Aluguel Zero

O Projeto Aluguel Zero foi criado na gestão do Prefeito Mário Pardini, com o objetivo de reduzir despesas com aluguéis e reinvestir o dinheiro economizado em outras áreas do Município.

Neste ano, a Prefeitura deve economizar cerca de R$ 3.400.000,00 (valores atualizados monetariamente) com despesas de aluguel. Dos 54 departamentos que utilizavam prédios locados em 2017, 25 já foram realocados, correspondendo a 46% do total.

Só neste ano, a Prefeitura deve economizar R$ 260 mil anuais com a mudança da Casa do Cidadão e da Escola Nair Amaral.

