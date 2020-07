Carros poderão entrar nos corredores do Shopping Botucatu para retirada de produtos

Drive Thru In Door, inédito no país, promete revolucionar a experiência de compra; Sistema vai funcionar a partir de amanhã, 2, das 11 às 20h

Buscando a inovação em tempos de crise, o Shopping Botucatu continua proporcionando uma experiência de compra diferente para seu público. Desta vez, com o já conhecido Drive Thru, mas dentro das portas do mall. É isso mesmo. Os carros terão permissão para passar pelos corredores do empreendimento, com todas as medidas de segurança e higiene necessárias, para buscar suas compras.

O horário de funcionamento do sistema Drive Thru In Door será a partir desta quinta-feira, 2 de julho, das 11 às 20 horas. Os pedidos, escolhas de produtos e compra devem ser feitos antecipadamente pelos canais de cada loja ou pelo Marketplace do Shopping, e o Drive Thru feito apenas para retirada. A prova de roupas ou análise das peças não será autorizada.

Para a ação, haverá sinalização adequada de velocidade e sentido do fluxo, além de regras de conduta. O limite de velocidade será de 5 km/h e serão permitidos veículos com altura máxima de 2 metros e largura de 2,30 metros, com a luz de farol baixa ligada. Como medida de segurança, carros movidos a diesel e todos os tipos de motocicleta serão proibidos.

Será estritamente proibido sair do automóvel (com exceção de bombeiros, seguranças e lojistas, que poderão circular pelos corredores) e estará vetada a aceleração brusca. O uso de máscaras, mesmo dentro do carro, também será obrigatório. Os banheiros permanecerão fechados.

Somente a entrada do Tenda Atacado estará aberta para a ação e circulação, e a entrada do drive ocorrerá na Portaria 2. A entrada principal estará fechada.

Antes da entrada do veículo no interior do estabelecimento, haverá uma triagem analisando:

– Condições higiênicas do carro;

– Se houver fumaça saindo do veículo, não será permitida a entrada;

– Se for detectado vazamento de óleo, o carro não terá permissão para prosseguir;

Confira as lojas participantes da ação no site do shopping: http://shoppingbotucatu.com.br/novidade.php?novidade_id=26916

Serviços – Para obter mais informações ligue: 14 3880-5555.