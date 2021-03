Carnês do IPTU 2021 começam a ser entregues em Botucatu

A Prefeitura de Botucatu iniciou a entrega dos carnês do Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, via correios. Cerca de 73 mil carnês serão entregues nos endereços que constam no cadastro imobiliário da Prefeitura.

Em busca de oferecer à população maior comodidade na hora de se programar para o pagamento, a Administração Municipal alterou a data de vencimentos para os tributos municipais.

“Infelizmente a Lei de Responsabilidade Fiscal não permite extinguir o tributo sem compensação, mas podemos reprogramar as datas de vencimento neste momento. Já fizemos isso no ano passado, quando começou a pandemia e fazemos de novo alterações para 2021”, explicou o Secretário de Governo Fábio Leite.

Os carnês serão entregues aos munícipes já com a nova data de pagamento. O proprietário que, por algum motivo, não receber o boleto ou o perder pode imprimir a 2ª via do Imposto no site da Prefeitura (www.botucatu.sp.gov.br).

Durante os últimos 5 anos, nenhum imposto foi acrescentado ou teve valor acrescido para os contribuintes, salvo as correções legais de reposição de inflação. O valor do IPTU 2021, em comparação com o de 2020, recebeu apenas a atualização anual obrigatória por lei e calculada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, IPCA.

Confira abaixo a reprogramação das datas de vencimento do IPTU e de outros impostos municipais:

– IPTU Cota única: o vencimento passa do último dia de março para o último dia de abril.

– IPTU Parcelado: a primeira parcela que seria em março, terá vencimento a partir de julho. Sempre nos últimos dias do mês.

– ISS Fixo: as parcelas passam de janeiro, abril, julho e dezembro para setembro, outubro, novembro e dezembro.

– ISS Estimado: o vencimento que seria mensal a partir de janeiro, será mensal a partir de julho.

– Taxa de Licença e Alvará: o vencimento passa de janeiro para julho.