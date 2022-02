Carnaval: Shopping Park Botucatu promoverá folia pet

Evento será realizado terça-feira (01) a partir das 12h

Com a presença da pet influencer Maria Alice (@mariaaliceshihtzu), o Shopping Park Botucatu irá realizar terça-feira (01) o Park Folia Pet.

O evento vai acontecer a partir das 12h com desfiles às 12h, 15h e 17h. Nos intervalos haverá feira de adoção com a participação da Liga do Bem, exposição de roupas pets, decoração alusiva e muita diversão.

Para a segurança de todos, o acesso no espaço ao desfile será de até 12 cães. Cães de porte grande será obrigatório o uso da focinheira.

Assim como nos demais espaços do shopping, o uso de máscara é obrigatório durante o evento.

Conheça Maria Alice

Há dois meses, a rotina de Wanessa Rodrigues mudou. E muito. Tutora de Maria Alice, teve que reorganizar a agenda pessoal e profissional para acompanhar a Shih-tzu.

Com apenas um ano, Maria Alice tornou-se modelo. E não é para menos. Ela encanta e rouba os olhares por onde passa. “Ela é diferenciada. É amável, fica quietinha na presença de outros cachorros, vai no colo de todo mundo, gosta de tirar fotos, usar óculos de sol e adereços”, exalta Wanessa.

Fotógrafa, Wanessa percebeu que Maria Alice tinha desenvoltura em frente às câmeras e assim decidiu registrar e divulgar a pequena nas redes. Assim nasceu o perfil do Instagram @mariaaliceshihtzu. E o sucesso não se restringe a apenas essa rede social. No Tik Tok (mariaaliceshihtzu), Maria Alice também tem muitos fãs.

Modelo na agência Wind, em São Paulo, a pet é embaixadora da @petartsroupinhaspet e tem estilista própria, Fernanda Alcarde @fernandaalcarde.

Sobre o shopping

Neste período carnavalesco, o horário de funcionamento segue normalmente:

Sábado (26/02), segunda (28/02) e quarta-feira (02/03)

Shopping: das 14h às 22h

Praça de alimentação : das 11h às 22h

Domingo (27/02) e terça-feira (01/03)

Shopping: das 14h às 20h

Praça de alimentação : das 11h às 22h

Outros estabelecimentos seguem com horários diferenciados. O supermercado Tenda Atacado funciona das 7h às 22h e aos domingos das 10h às 20h; a Lotérica das 10h às 16h no sábado. Segunda e terça-feira estará fechada; a Clínica Cuesta Saúde e o Cinema permanecem conforme agendamento e programação específica.

Com mais de mil vagas, o estacionamento do Shopping é gratuito de segunda a sexta-feira até às 14h. Após, há taxa a partir de R$ 5,00, que pode ser paga em três pontos: em frente à Lojas Renner, próximo à Ri Happy e ao Tenda Atacado. O local também aceita Sem Parar.

Serviço

Folia Pet

Dia 01 de março

A partir das 12h

Em frente ao cinema do Shopping Park Botucatu

Avenida Marginal Duzentos 1050 – Vila Real

Mais informações: (14) 3880-5555 | www.shoppingbotucatu.com.br

