Carnaval em Botucatu terá condição para chuvas, segundo a previsão

Frente fria desloca-se pelo litoral da região Sudeste, mantendo as instabilidades no estado de São Paulo. Isso pode ocasionar muita nebulosidade e ocorrências de chuvas com trovoadas isoladas durante o carnaval. As chuvas terão maior intensidade a partir da tarde.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos uma sexta-feira com previsão de chuva. São estimados 27 milímetros somente para Botucatu, com temperatura que pode chegar a 29 graus.

No sábado, 22, a previsão é de que chuva 22 milímetros em Botucatu, com temperatura de 23 graus. Já no domingo a previsão é de 23 milímetros de chuva e os termômetros apontando 23 graus na máxima.

