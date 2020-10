Cardeal Dom Odilo Scherer está em Botucatu para velório da Irmã Ida Canonico

Faleceu neste sábado, dia 03, a Irmã Ida Canonico, aos 87 anos. O velório ocorrerá das 06h30 às 11h00 deste domingo, dia 04, no Convento Servas do Senhor. Seu sepultamento ocorrerá no Cemitério Portal das Cruzes na sequência.

Irmã Ida Canonico pertencia a Congregação das Irmãs Servas do Senhor e se encontrava enferma em Botucatu. Ela teve intensa atuação na Congregação, além de ter servido muitos anos na casa do Arcebispo de São Paulo.

O seu velório contou com a presença do Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, Arcebispo Metropolitano de São Paulo. Em comunicado enviado ao Acontece, o Cardeal falou sobre a vida da Irmã e confortou parentes, amigos e Irmãs.

“Estou em Botucatu, vim nesta tarde com a intenção de visitar a Irmã Ida Canonico. A gente sabia que ela não estava bem, mas infelizmente não alcancei vê-la em vida. Ela veio a falecer nesta tarde. Permaneci junto com as Irmãs, para um momento de oração, de velório, como a Comunidade das Irmãs, onde a Irmã Ida vivia e também para agradecer toda a vida Irmã Ida e todo o trabalho que ela fez. Foi sempre uma presença agradável e marcante. Era uma pessoa alegre, comunicativa, muito simples e eu tenho muito a agradecer a Deus por ela. Peço que Deus dê a ela o prêmio da vida eterna como nós temos fé. Deus acolhe a vida de quem serve a ele e procura para realizar o bem. Irmã dedicou sua vida a ele, em sua vida consagrada. Que Deus lhe dê consolo a vida eterna”, colocou o Cardeal.