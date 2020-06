Campanha do Agasalho 2020 ajuda quase 3 mil famílias em Botucatu

A tradicional Campanha do Agasalho, realizada todos os anos em Botucatu, mesmo com a pandemia do novo coronavírus, não deixou de ajudar as famílias que mais precisam.

Neste ano de 2020, por conta da imensa arrecadação realizada no mês de fevereiro, após as fortes chuvas que atingiram a Cidade e desabrigaram dezenas de famílias, não foi necessária uma nova arrecadação de roupas, calçados e cobertores.

Aproximadamente 3 mil famílias foram até os 11 pontos de recolhimento em toda a Cidade, onde receberam roupas totalmente higienizadas e prontas para o uso, que sobraram da imensa arrecadação ocorrida em fevereiro.

“A distribuição das roupas respeitou todas as orientações de higiene e prevenção do novo coronavírus, para que ninguém corresse qualquer risco. Agradecemos mais uma vez a solidariedade do povo botucatuense, que sempre mostra ser muito preocupado com aqueles que mais precisam”, disse a Presidente do Fundo Social, Pida Pardini.

O Fundo Social de Solidariedade de Botucatu está atuando em um novo endereço, na Rua José Barbosa de Barros, 120, na Vila Jahu, nas antigas instalações da oficina da Fepasa.

O telefone para contato é o (14) 3811-1524.