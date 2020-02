Caminhão é tragado por cratera na Rondon em Botucatu; motorista está desaparecido

Um caminhão foi tragado por uma enorme cratera aberta na madrugada desta segunda-feira, 10, na Rodovia Marechal Rondon em Botucatu. A informação foi confirmada pelo Subtenente Bill, do Corpo de Bombeiros em entrevista ao Acontece Botucatu.

Não há informação sobre a identidade do motorista, nem o modelo do caminhão. Bombeiros fazem buscas neste momento.

O local na via fica perto da entrada para as cachoeiras da Pavuna. A Marechal Rondon está interditada.