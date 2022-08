Câmeras da chamada Muralha Digital começam a ser instaladas em Botucatu

As câmeras da chamada Muralha Digital já estão sendo instaladas em Botucatu. Os aparelhos ficarão nas entradas e saídas do município.

Além disso, as câmeras também serão colocadas nas principais praças de Botucatu.Trata-se de um sistema de monitoramento e fiscalização em pontos estratégicos da Cidade.

O investimento contará com tecnologia avançada, capaz de ler placas de veículos e reconhecer pessoas em atitudes ilícitas.

As câmeras da Muralha Digital já estão sendo instaladas nas entradas e saídas e nas principais praças de Botucatu. Em breve, estes equipamentos estarão monitorando placas de veículos e a circulação de pessoas nas praças, prevenindo ocorrências e contribuindo com as forças de segurança a cuidar de nossa Cidade, publicou o Prefeito Mário Pardini.