Câmara institui 16 de maio como o “Dia Municipal do Voluntariado” em Botucatu

Os vereadores da Câmara Municipal de Botucatu aprovaram por unanimidade na Sessão Ordinária desta segunda-feira, 14/06, o Projeto de Lei 24/2021. De autoria da vereadora Erika da Liga do Bem (Republicanos), o PL institui 16 de maio como o “Dia Municipal do Voluntariado”, colocando a data no Calendário Oficial do Município.

Na discussão da matéria, foi pontuada a importância do voluntariado para manter funcionando na cidade mais de 50 organizações não-governamentais em áreas como educação, causa animal, assistência social, saúde, esportes, cultura, meio ambiente. Também foi destacada a participação fundamental dos voluntários para viabilizar a vacinação em massa dos botucatuenses, no histórico 16 de maio de 2021.

A proposta do projeto é que anualmente a data seja lembrada e ocorram ações para incentivar o voluntariado entre os botucatuenses. Após a manifestação de vários vereadores, projeto e emenda modificativa da própria autora foram aprovados por unanimidade pelo plenário virtual.

Nas outras fases da sessão foram aprovados: 4 votos de pesar, 23 requerimentos e 2 moções, e encaminhadas 9 indicações, que não precisam de aprovação plenária. O requerimento 464, de autoria do vereador Silvio (Republicanos), sofreu pedido de destaque pelo vereador Abelardo (Abelardo) e, por falta de tempo, voltará à discussão na próxima sessão.

No Grande Expediente, falaram sobre temas livres os vereadores Silvio, Abelardo, Alessandra Lucchesi (PSDB), Cula (PSDB), Marcelo Sleiman (DEM) e Lelo Pagani (PSDB).