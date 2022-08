Câmara de Botucatu vota hoje obrigatoriedade de cadastramento para guias em passeios turísticos no município

A Câmara de Botucatu realiza na noite desta segunda-feira, 15, sessão ordinária com três projetos em pauta. Um dos projetos em discussão versa sobre uma atividade intensa em Botucatu e região, que é o turismo.

A matéria dispõe sobre a atuação do Guia de Turismo Regional cadastrado e sua obrigatoriedade nos passeios turísticos no município de Botucatu.

Os vereadores devem debater e votar ainda a cessão de uso de área ao Governo do Estado de São Paulo e Complexos Esportivos do município.

A pauta é a seguinte:

1) Projeto de Lei nº 45/2022 – de iniciativa do Prefeito, que dispõe sobre a cessão de uso gratuito de área (2.705,53 m²) do patrimônio público municipal, na Avenida Universitária nº 3.700, que abriga a 1ª Companhia da PM ao Governo do Estado de São Paulo, por meio da Procuradoria Geral do Estado.

Discussão e votação únicas com quórum 2/3

2) Projeto de Lei nº 38/2022 – de iniciativa dos Vereadores Marcelo Sleiman, Alessandra Lucchesi e Lelo Pagani, dispõe sobre a atuação do Guia de Turismo Regional cadastrado e sua obrigatoriedade nos passeios turísticos no município de Botucatu.

Discussão e votação únicas com quórum de maioria simples

3) Projeto de Lei nº 51/2022 – de iniciativa da Vereadora Alessandra Lucchesi, que dispõe sobre Complexos Esportivos no município de Botucatu e dá outras providências.

Discussão e votação únicas com quórum de maioria simples

Com pedido de VISTA do vereador Abelardo.

A sessão terá início às 19h com transmissão pelo site, Facebook e TV Câmara

