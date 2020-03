Calor e instabilidade no tempo continuam em Botucatu nesta quinta-feira, 19

Tempo instável no estado de São Paulo, com muita variação de nebulosidade e chuvas com trovoadas isoladas, em várias regiões do estado, principalmente a partir do período da tarde. Na sexta-feira, uma nova frente fria desloca-se pelo oceano, próximo ao litoral paulista, intensificando as instabilidades sobre o estado de São Paulo.

Em Botucatu a quinta-feira será de sol e aumento de nuvens de manhã. Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite, com estimativa de 8 milímetros. Apesar da instabilidade, o calor continua, com temperatura que pode chegar a 32 graus.