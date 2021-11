Calor continua no fim de semana em Botucatu

O tempo continua quente. Massa de ar mais seco mantém as condições de céu claro a parcialmente nublado na maior parte do estado de São Paulo. Há previsão para pancadas isoladas de chuva, especialmente no sul do estado durante a tarde/noite.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, o sábado poderá atingir 33 graus na máxima. Há uma chance de chuva, com pancadas isoladas, de acordo com a previsão.

O domingo deve ter o mesmo cenário. Máxima de 30 graus e mínima de 16 graus, com chance de pancadas isoladas de chuva.

Próximos dias

A frente fria que está atuando no Sul do Brasil avança lentamente sobre a Região Sudeste do país nos próximos dias. A chuva retorna de forma pontual por todas as regiões do estado de São Paulo e também sobre a capital. Com passagem deste sistema e a entrada do ar frio, as temperaturas diminuem.

