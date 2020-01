A instabilidade diminui no estado de São Paulo, com céu parcialmente nublado sem chuvas, exceto no norte do estado onde há previsão de chuvas e trovoadas isoladas. Temperaturas em elevação.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos uma quinta-feira de sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

A temperatura sobe, podendo chegar a 32 graus nesta tarde. Há a estimativa de 25 milímetros de chuva para Botucatu e região.