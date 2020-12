Califórnia 1 terá regularização de abastecimento de água gerido pela Sabesp

A Prefeitura de Botucatu assinou junto ao Ministério Público e empreendedor do bairro Califórnia 1, um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para a realização das obras faltantes para a regularização do sistema de abastecimento de água no local.

A medida faz parte do desejo da Prefeitura em levar ao bairro a mesma infraestrutura que os demais bairros do Município possuem.

O TAC prevê que as obras sejam executadas pela Sabesp, que regularizará o abastecimento redimensionando a estação elevatória de água.

“A partir desta ação, os moradores do Califórnia 1 terão água encanada em seus lotes, o que, com certeza, é uma melhoria para as famílias que lá residem. Essa regularização também abre caminho para outra obra importante, a pavimentação da Estrada Serra D’água, que está prestes a ser licitada”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.

Após a homologação, a Prefeitura junto com a Sabesp terão até 120 dias para regularização do abastecimento de água no local.