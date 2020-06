 Caixa e Prefeitura iniciam processo de entrega do Residencial Cachoeirinha 4

A Caixa Economia Federal e a Prefeitura de Botucatu deram início ao processo de entrega do Residencial Cachoeirinha 4. Os futuros moradores participarão ao longo deste mês de uma série de reuniões onde serão definidas as regras de condomínio, escolha dos apartamentos, assinaturas de contrato e entrega das chaves.

Todo o processo seguirá um cronograma diferente da entrega dos Residenciais Cachoeirinha 1 e 2. Por causa da pandemia do novo coronavírus, as reuniões serão feitas por blocos de moradores, evitando aglomerações, e por isso levarão mais tempo para a finalização do processo.

As primeiras reuniões ocorrerão no próximo domingo, 07, no Teatro Municipal. Serão feitas conversas com grupos de até 48 moradores, sendo que apenas o titular do sorteio poderá participar do evento. Cada futuro morador deve ir obrigatoriamente no dia e hora agendados. Não será permitida a participação da reunião se a pessoa não for convocada.

“Tivemos que mudar o processo para a segurança de todos. O empreendimento está pronto e iremos entregar a seus futuros moradores seguindo critérios rigorosos de segurança, para evitar a proliferação da covid-19. Cada morador está sendo contatado individualmente por mensagem de texto, Whats App ou ligação e está recebendo as informações sobre as primeiras reuniões. É importante que os convocados participem das reuniões, pois a não participação não permitirá seguir com o processo de assinatura de contrato e entrega das chaves”, explicou o Secretário de Habitação, José Carlos Broto.

Após as reuniões condominiais, os moradores participarão de um sorteio para definir a escolha dos apartamentos. Todo o processo será feito de forma on-line. A expectativa é que as chaves sejam entregues até o final deste mês, individualmente.

Serviço:

Secretaria Municipal de Habitação

Praça Pedro Torres, 100 – Centro

Telefone: (14) 3811-1412