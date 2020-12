Caio Induscar entrega ônibus Apache VIP para a Nova Marambaia, em Belém

A Nova Marambaia, empresa de transporte coletivo de passageiros da cidade de Belém, capital do Pará, recebe esta semana ônibus zero km, modelo Apache Vip da Caio, para ampliação de sua frota.

As onze unidades adquiridas pelo tradicional cliente da marca, irão atuar em linhas distintas. A linha troncal, na qual transita o moderno Sistema BRT Belém, irá receber 4 unidades com pintura característica em branco, azul e amarelo. As demais unidades serão destinadas às linhas convencionais e receberão o padrão de pintura SEMOB / cor amarela, que identifica as áreas de operação.

Sobre os Apache Vip

Os Apache Vip possuem 100% de acessibilidade, com elevadores e poltronas destinadas a pessoas com deficiência (PcD), mobilidade reduzida e idosos.

Os ônibus que irão rodar no Sistema BRT Belém possuem 5 portas e são configurados para operar nas estações elevadas. Já os Apache Vip destinados às linhas convencionais, possuem 3 portas com embarque dianteiro.

As unidades são equipadas com assentos ergonômicos e estofados, conferindo mais comodidade e conforto para os passageiros. Janelas com barreiras aos efeitos solares com vidros na cor fumê, proporcionam conforto térmico.

A iluminação interna e os itinerários eletrônicos, localizados em pontos estratégicos da carroceria, para melhor visualização das informações pelo usuário, são em LED. Os ônibus possuem também preparação para validador eletrônico.

