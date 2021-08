Caio comercializa 110 ônibus urbanos para a Allibus de São Paulo

De março a agosto de 2021, a Caio comercializou 110 ônibus urbanos para a Allibus Transportes, sendo 70 unidades do modelo Apache VIP e 40 unidades do F2400.

Tradicional cliente Caio, a empresa paulista está recebendo as primeiras 30 unidades do Apache VIP quarta geração, que serão destinadas à operação no Sistema de Transporte da Zona Leste da cidade de São Paulo. O modelo foi escolhido por propiciar segurança, conforto e durabilidade, inerentes aos produtos da marca.

Sobre os Apache VIP

Os veículos zero km, de motor dianteiro, foram produzidos na versão midiônibus e possuem 9.800 mm de comprimento, com três portas de acesso. São 100% acessíveis, com espaço para cadeirantes, elevadores automáticos e assentos para pessoas com deficiência (PcD), mobilidade reduzida e idosos.

O conforto térmico é garantido pelo ar-condicionado com filtro anti-pólen, que impede a entrada de impurezas prejudiciais à saúde e janelas com barreiras aos efeitos solares.

Tomadas USB, destinadas à recarga de dispositivos móveis, estão localizadas próximas às poltronas, disponíveis para o uso dos passageiros.

Os assentos são ergonômicos e totalmente estofados, para facilitar a limpeza e manutenção. A poltrona do motorista é hidráulica e totalmente estofada, com apoio de cabeça e cinto de segurança de três pontos, garantindo proteção e comodidade ao condutor.

Todas as unidades são equipadas com sistema multiplex, que identifica possíveis falhas na parte operacional e elétrica do veículo e contam com preparação para microcâmera, GPS, catraca, wi-fi e validador eletrônico.

A iluminação em LED compõe o salão interno e os itinerários eletrônicos, localizados em pontos estratégicos da carroceria.

