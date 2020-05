Cachoeirinha 4 deverá ser entregue em junho; bloco 3 fica para dezembro

Houve atraso nas entregues dos residenciais Cachoeirinha

O Residencial Cachoeirinha 4 está pronto, apenas aguardando a Caixa Econômica estabelecer um protocolo de assinatura de contrato. A informação foi dada nesta sexta-feira, dia 22, pelo Prefeito de Botucatu Mário Pardini, durante entrevista no programa Bom Dia Criativa, da Rádio Criativa FM.

Além disso, o empreendimento aguarda a formação do condomínio. Lembrando que dos quase mil apartamentos, já foi realizada a entrega de 500 unidades. Segundo Pardini, essa situação deve ser resolvida ainda no mês de junho.

“Portanto, no início do segundo semestre, mais 250 apartamentos, que são do Cachoeirinha 4, devem ser entregues. Ele está pronto, a Prefeitura está fazendo aquela nova avenida entre o 1, 2,3 e 4, e ainda dentro do mês de junho a gente entrega essa avenida nova e assim o Cacheirinha 4 estará pronto para ser entregue”, disse Pardini na entrevista.

É bom salientar que em 2019 o Governo Federal atrasou por vários meses o pagamento das empreiteiras, o que ocasionou lentidão nas obras e o consequente atraso na entrega das unidades do Cachoeirinha 4.

Cachoeirinha 3 apenas em dezembro

Já a situação do Cachoeirinha 3 é um pouco mais complicada. De acordo com Pardini, a obra dos 250 apartamentos desse bloco está 95% concluída. O Prefeito citou novamente o atraso do Governo Federal nos repasses para o empreendimento. Pardini disse que até dezembro as unidades serão entregues.

“Houve atraso nas obras? Infelizmente houve. Foi por culpa da Prefeitura? Não foi por culpa da Prefeitura. Teve atraso nos repasses por parte do Governo Federal e com esse atraso a empresa que está construindo teve que reduzir o ritmo de execução de obras. Mas isso já foi reduzido”, completou Pardini.

A empresa responsável pela Construção é a Qualyfast, vencedora do processo licitatório. Uma vez pronta a obra, o Cachoeirinha também deverá passar pelo processo de protocolo e assinatura de contrato pela Caixa.

