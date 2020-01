Cachoeira da Marta terá o primeiro fim de semana com abertura ao público após vários anos

O fim de semana promete se movimentado na Cachoeira da Marta. Fechado desde 2013, o parque reabriu na última quinta-feira, 09, com uma trilha que leva diretamente até a cachoeira e sua piscina natural.

A trilha foi produzida com piso intertravado em seu início, e com madeira no trajeto de chegada à piscina natural formada pela cachoeira. Ao todo são 500 metros de descida/subida, com altimetria de 23 metros, que estarão abertos de terça-feira a domingo, das 9 às 17 horas.

Profissionais da Secretaria do Verde atuarão no local em todos os dias de funcionamento, a fim de orientar os usuários sobre cuidados com o meio ambiente, riscos de afogamento, características da fauna e da flora do Parque, dentre outros detalhes.

O Parque da Cascata da Marta também já tem um estacionamento próprio finalizado para a utilização dos visitantes. São aproximadamente 40 vagas para carros e motos.

Um zelador já reside no local, e também auxiliará os profissionais do Verde na manutenção e segurança do Parque, que como todos os pontos turísticos rurais da Cidade, receberá a visita constante do Grupo de Proteção Ambiental da Guarda Civil Municipal.

Véu de Noiva

Também publica, a cachoeira do Complexo Véu de Noiva também ficará aberta durante o fim de semana. Em dezembro o local ficou fechado por alguns dias para início das obras da represa do Rio Pardo.

O local recebe milhares de visitantes nos fins de semana, especialmente no verão. Durante o período de férias continuará aberta normalmente.

Outros pontos

Véu de Noiva e Marta são as únicas Cachoeiras públicas de Botucatu. Ainda há acesso público até a Cachoeira da Indiana, embora esteja em propriedade particular.

Todas as outras cachoeiras de Botucatu, como Canela, Demétria e Vale do Aracatu estão em propriedades particulares e não há acesso permitido. As cachoeiras da Pavuna são particulares, mas o acesso é permitido mediante cobrança.