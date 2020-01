Cachoeira da Marta será reaberta nesta quinta-feira, 09

A cachoeira da Marta que fica na Rodovia Marechal Rondon, em Botucatu (SP) será reaberta à população nesta quinta-feira (09). O local estava fechado por conta de reformas e melhorias nas trilhas.

“Apesar de toda infraestrutura não ter sido concluída, o acesso da trilha à cachoeira será liberado pela secretaria de Meio Ambiente, que eu acredito que será com monitores”, comentou Cris Vieira, presidente do Conselho Municipal do Turismo (Comutur).

Depois da Marta, a Cachoeira Véu de Noiva é a única pública que pode ser visitada pela população, e depois das férias, será temporariamente interditada para a construção da Represa do Rio Pardo.

Hoje entre as particulares, as cachoeiras que podem ser visitadas são: Indiana (sem cobrança de entrada) e Pavuna, um complexo com cinco quedas d’água e taxa de R$ 8,00 por visitante.

As demais não têm autorização para acesso, pois não há concordância dos proprietários das áreas.

Fonte: Agência 14 News