Bradesco vai assumir folha de pagamento de servidores da Prefeitura de Botucatu a partir de outubro

Resultado do processo de licitação, a Administração Municipal deve receber quase R$ 6 milhões em contrapartida da instituição financeira, valor que será investido na reforma do Hospital do Bairro.

A partir do mês de outubro, os servidores ativos e inativos da Prefeitura de Botucatu receberão seus pagamentos através do banco Bradesco. A instituição financeira assume a folha de pagamento de 3.497 servidores ativos e inativos após vencer processo de licitação para a prestação do serviço.



Faz parte do novo contrato a administração dos pagamentos de salários dos servidores e a instalação de uma unidade de atendimento exclusiva para a Prefeitura, nas dependências do paço municipal.



A migração das contas será conduzida pelo Bradesco ao longo do mês de setembro e todos os servidores serão orientados sobre como realizar a abertura das novas contas.



Com a licitação, a Prefeitura recebeu de contrapartida da instituição financeira R$ 5.975.000,00, valor que será investido, junto com recursos próprios do Município, na reforma do Hospital do Bairro.

