Botucatu teve saldo positivo de 1,6 mil postos de trabalho em maio, diz o CAGED

A retomada da economia em Botucatu dá sinais na geração de emprego no Município. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Governo Federal, apontou saldo muito positivo na criação de postos de trabalho na Cidade no último mês de maio.

Ao todo foram 1.643 novos postos criados nos setores do Comércio, Construção Civil, Serviços, Agropecuária e Indústria. Os destaques foram os setores da Agropecuária e de Serviços, que juntos tiveram saldo positivo de 1.555 postos.

“Estamos percebendo essa retomada com a criação de postos de trabalho. Muito bom ver todos os setores contratando e gerando oportunidades a nossa população. Continuaremos trabalhando com investimentos na Cidade para que, além de oferecer qualidade de vida aos moradores, sejam atrativos para empresas que queiram crescer e se desenvolver aqui”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.

O saldo de todo o ano de 2021 também é positivo em Botucatu. O balanço de todos os meses do ano aponta crescimento de 1.042 postos de empego.

Distrito Industrial 4

O principal investimento no Município visando a geração de novos empregos é a construção do Distrito Industrial 4, em área ao lado do Distrito 3.

A área já teve as ruas abertas, instalação de guias e sarjetas e da estrutura de energia elétrica e esgoto.

A expectativa do Poder Público Municipal é de que até o fim de 2021 o local já esteja totalmente pronto para receber novas empresas e indústrias.