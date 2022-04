Botucatu terá novo Shopping Center na Amando de Barros

Luciano Modesto, responsável pelo setores de marketing e comercial do novo empreendimento

Foi anunciado neste sábado, 09, pelo empresário Marcelo Ruas, que a cidade contará com um novo shopping center em plena Amando de Barros, o “Shopping Amando”. A estrutura já esta em fase avançada de construção, no antigo prédio do Banco do Brasil, na Praça do Bosque.

Com 1200 metros quadrados de área locável, os interessados já podem negociar a adesão ao novo empreendimento, que deve ser inaugurado em dezembro deste ano, pensando em atrair o público de 30 mil pessoas que circula na Amando todos os meses, segundo o que foi estimado.

“A ideia é ter tudo em um só lugar. Quando alguém pensar em qualquer serviço ou produto vai encontrar no shopping, com a facilidade de estacionamento próprio, com 100 vagas, e uma equipe de entrega para quem quiser receber em casa. Vamos ter lá espaços de lazer, praça de alimentação, pet shop e uma série de entretenimentos para as pessoas desfrutarem”, disse Marcelo Ruas ao Acontece Botucatu.

Os espaços variam de 12 a 24 metros quadrados e os preços de aluguéis serão a partir de R$ 3 mil por mês, com condomínio já incluso. A expectativa inicial é de geração de aproximadamente 500 novos postos de trabalho na cidade.

“A gente pensou em dar qualidade, junto com oportunidade, já que acreditamos muito nessa cidade e nas pessoas. Nosso objetivo é fazer com que Botucatu continue crescendo, como tem sido nos últimos anos, então vamos gerar empregos em um lugar com qualidade de primeiro mundo, sempre com soluções inovadoras”, disse Marcelo.

Duas grandes redes de fast-food estão em fase final de negociação para ancorarem o ramo de alimentação do novo espaço. Além disso, o shopping contará com 8 restaurantes, com 150 lugares em mesas para clientes, lotérica, correios e quiosques com vários ramos de atividades, funcionando de segunda a segunda.

“A expectativa é muito boa. É um shopping que vai contribuir, não só para o crescimento de Botucatu, mas mas vai valorizar ainda mais a Rua Amando. O interessante é que o modelo que será implantado, visa incentivar o empreendedorismo, já que o lugar pode ser o pontapé inicial para quem quer começar, com valores de aluguéis acessíveis”, disse Luciano Modesto, que irá cuidar das áreas de marketing e comercial do empreendimento.

Outro diferencial será um coworking com um amplo espaço para 300 pessoas. “Será um coworking de verdade, diferenciado, com o que há de mais moderno nesse mercado, com aplicativos desenvolvidos recentemente para melhorar a experiência dos nossos clientes”, finalizou Modesto.

Os interessados em alugar um espaço já podem enviar e-mail para [email protected] Veja as imagens de como será o novo empreendimento:

