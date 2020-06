Botucatu terá nova empresa de chicotes elétricos com capacidade para 100 empregos

A cidade de Botucatu terá uma nova empresa ligada ao Grupo Caio. A informação foi dada na manhã deste sábado, dia 27, pelo Executivo do Grupo, Marcelo Ruas, durante coletiva do Teatro Municipal.

Trata-se de uma empresa que fornecerá chicotes elétricos para o Grupo Caio Induscar. Segundo Ruas, essa unidade estava em Joinville, na fábrica da Busccar, que pertencente ao mesmo grupo.

Segundo Marcelo Ruas, essa empresa terá capacidade de gerar aproximadamente 100 novos empregos. Ainda não há uma data definida para a instalação.

“Prefeito me pediu mais empregos e como gostamos muito da cidade, vamos trabalhar aqui com essa nova empresa”, disse Marcelo Ruas.

Rua também disse que é provável que funcionários desligados do grupo recentemente possam ser chamados. “Nunca a gente fecha a porta de ninguém e nosso RH possui diversas experiências com pessoas que possam colaborar novamente com a gente”, finalizou.

Ouça a entrevista do empresário Marcelo Ruas: