Botucatu terá mostra e curso de orquídeas para Iniciantes

O Círculo Orquidófilo Botucatuense, em parceria com a Prefeitura Municipal de Botucatu por meio da Secretaria do Verde promove “Mostra e Curso de Orquídeas para Iniciantes”, que ocorrerá no domingo, dia 10/07/2022, das 9h às 16h, no auditório do Parque Municipal de Botucatu.

Durante o evento, os visitantes poderão ver lindas espécies de orquídeas em floração, comprar plantas, vasos, adubos, substrato e insumos para o cultivo, além de participar de um curso gratuito, que ocorrerá das 10h às 12h, e concorrer a plantas que serão sorteadas entre os participantes do curso.

As vagas para o curso são limitadas e os interessados devem fazer sua pré-inscrição pelo site https://orquidofilosbotucatu.com.br

A entrada é franca e o evento tem como objetivo promover e desmistificar a orquidofilia a toda população.

