Botucatu terá mais 628 casas populares, diz Pardini

Botucatu terá mais 628 casas populares nos próximos meses. Pelo menos foi essa a informação postada pelo Prefeito de Botucatu, Mário Pardini, em seu Facebook, na manhã desta sexta-feira, dia 21.

Pardini recebeu representantes da Construtora Ecovita. A empresa deve anunciar mais três empreendimentos na Cidade. Somando são mais 628 unidades habitacionais, com financiamento, ou seja, com compra e sem sorteio.

As áreas estão localizadas perto do Sesi (Cohab 3) e também Vila Paulista. “E o melhor, com subsídios do Programa Casa Verde e Amarela e do Programa Casa Paulista. Assim que estiver tudo certo, anunciaremos todas as condições”, disse Pardini.