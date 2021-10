Botucatu terá Feira de Mulheres Empreendedoras neste sábado, 23

Neste sábado, 23, será realizada a primeira Feira das Mulheres Empreendedoras de Botucatu. O evento irá reunir artistas, artesãs e comerciantes, de diversos segmentos. Serão 15 expositoras com produtos diferenciados, além dos food trucks com várias opções de alimentação.

Será oferecida também uma parte cultural, com exposição de quadros e música ao vivo, além de um espaço kids com pula-pula e desenhos para colorir com monitora.

Outra atividade, será a arrecadação de absorventes íntimos, que serão destinados para ONG Flor do Gueto, que atende mulheres de baixa renda de Botucatu.

A feira acontecerá dia 23/10 das 16h às 21h no paraíso Food Park, na Av. Prof. Rafael Laurindo, 814 – Jardim Paraiso. A entrada é gratuita e seguindo todos os protocolos do covid-19