Botucatu terá condição de chuva até a próxima semana, mostra meteorologia

Instabilidade do tempo em Botucatu

Nesta terça-feira áreas de instabilidade que se propagam sobre o estado de São Paulo, devido ao avanço de uma frente fria pelo litoral paulista. Portanto, o Tempo ficará com muitas nuvens e são previstas áreas de chuvas com trovoadas isoladas, principalmente no período da tarde.

Em Botucatu a chuva ficará durante todo o dia cobrindo o céu de Botucatu. Há uma estimativa de 34 milímetros de chuva apenas nesta terça-feira, 17, de acordo com o site Climatempo.

A chuva não cessa nos próximos dias. Nesta quarta-feira a temperatura cai ligeiramente, com estimativa de 32 milímetros de chuva. A instabilidade deverá permanecer pelo menos até domingo, quando são esperados 32 milímetros de chuva.