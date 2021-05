Botucatu terá arrecadação de alimentos em massa neste domingo de vacinação

Ato de solidariedade em Botucatu

A população de Botucatu poderá fazer uma grande arrecadação de alimentos no dia da vacinação, que será no próximo domingo, dia 16. A ação foi idealizada por um grupo de empresários e discutida nesta terça-feira, dia 11, em uma reunião na Transportadora Phenix.

Em encontro contou com os empresários Geraldinho Batista (Phenix) João Reche (Refrigeração Reche), Lourival Panhozzi do Sistema Prever e representantes da imprensa. Ficou definido que cada região de vacinação em Botucatu terá um caminhão que recolherá alimentos das pessoas vacinadas que queiram doar.

No total, são 49 pontos definidos, com 303 “seções de vacinação”. Como há uma estimativa de vacinar aproximadamente 75 mil pessoas em Botucatu, a arrecadação poderia ser recorde na história do município.

Os alimentos doados serão encaminhados para entidades e distribuídos para famílias carentes. Cada cidadão poderá doar o quanto quiser.

A ideia é que já neste sábado, dia 15, uma carreta esteja no Largo da Catedral, antecipando as doações. No domingo, dia D, os demais caminhões e carretas estarão perto dos locais de vacinação, sendo mais de 40 veículos da Transportadora Phenix.

A vacinação será exclusiva para moradores de Botucatu, com idade entre 18 e 60 anos (menores de 18 anos não possuem vacina aprovada para essa faixa etária e maiores de 60 anos continuarão sendo vacinados nas unidades de saúde seguindo o Plano Nacional de Imunização).

