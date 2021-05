Botucatu tem manhã mais fria do ano com 7,6°C

Os dados são do Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas, que tem uma estação em Botucatu. Em Bauru, a temperatura na segunda-feira também foi a mais baixa do ano. Segundo Instituto de Pesquisas Meteorológicas foram registrados 7,5°C.

Em Botucatu, a prefeitura realiza a Operação Migrante desde o fim de abril. Durante a ação, a prefeitura passa pelas ruas do município com a Guarda Municipal e a Assistência Social, conversa com moradores de rua e oferece abrigo para eles no Ginásio Municipal Mario Covas Junior.