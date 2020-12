Botucatu tem mais uma vez saldo positivo na criação de empregos

O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Governo Federal, fechou seu balanço do último mês de novembro. Nele, Botucatu aparece com saldo positivo de 434 novos postos de trabalho.

Em outubro, Botucatu já havia finalizado o mês com 322 novos postos.

“Mesmo em plena pandemia, conseguimos notar este expressivo crescimento na geração de novos empregos em Botucatu. Essa é uma realidade de poucos municípios. Este resultado nos deixa otimistas para um ano de 2021 ainda melhor no que tange a geração de empregos”, afirmou Junot de Lara Carvalho, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico.

Os destaques na criação de vagas vão para os setores do Comércio e Serviços, que juntos tiveram saldo positivo de 352 novos empregos.

No consolidado dos últimos 4 anos, Botucatu permanece entre os municípios que mais geraram emprego no Estado. O saldo positivo é de 4.028 postos.

“Vamos continuar trabalhando para que em 2021 tenhamos ritmo ainda melhor na criação de oportunidades no mercado de trabalho. Teremos o Distrito Industrial 4 em funcionamento e o início do Polo Metalmecânico, com diversas empresas chegando à Cidade e gerando empregos”, finalizou o Prefeito Mário Pardini.