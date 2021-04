Botucatu tem celebrações simbólicas no dia que completa 166 anos

Nesta quarta-feira, 14 de abril, Botucatu completa 166 anos de emancipação político-administrativa. Diferente das últimas oportunidades em que a data foi celebrada com festas e apresentações artísticas para o público do Município, em 2021 o dia foi marcado por realizações simbólicas.

Logo às 09h00 representantes das Forças de Segurança da Cidade (Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil) fizeram o hasteamento da bandeira de Botucatu na entrada da Cidade pela Rodovia João Hipólito Martins, a Castelinho.

Na sequências as Forças de Segurança também hastearam as bandeiras de Botucatu, do Estado de São Paulo e do Brasil, serão hasteadas em frente ao Paço Municipal.

Houve também durante a manhã o plantio de uma árvore da espécie Ipê, na Praça Emílio Pedutti, a Praça do Bosque, em homenagem às vítimas da Covid-19 na Cidade e seus familiares. A ação teve a participação do Movimento Inter-religioso de Botucatu. Os eventos foram breves, sem a aglomeração de pessoas.