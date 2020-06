Botucatu tem 30 pontes recuperadas na zona rural após chuva que destruiu a cidade em fevereiro

Botucatu diversos pontos destruídos após a forte chuva que devastou praticamente toda a cidade em 10 de fevereiro deste ano. A zona rural foi a mais afetada, com um total de 34 pontes que simplesmente foram levadas pela força das águas.

Com o passar dos meses equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura trabalharam intensamente e hoje 30 dessas pontes foram recuperadas. A informação foi postada na tarde desta segunda-feira, 22, pelo Prefeito de Mário Pardini em sua página no Facebook.

Segundo o Chefe do Executivo, todas as pontes estão sendo refeitas com estrutura mais resistente e com maior cessão hidráulica para o escoamento dos córregos e rios.

“Estamos devolvendo a mobilidade para uma população de fundamental importância na produção de hortifrútis granjeiros para o abastecimento da Cidade”, disse Pardini.

A chuva que veio um mês antes da pandemia destruí a cidade e Botucatu ainda contabiliza o prejuízo. Pontes foram derrubadas, casas foram destruídas, estradas ficaram interditadas e muitas propriedades na zona rural ficaram isoladas.

Centenas pessoas ficaram desalojadas e algumas desabrigadas, famílias perderam tudo e alguns comerciantes tiveram prejuízos incalculáveis.

“Mesmo enfrentando a maior crise de Saúde de nosso município, seguimos reconstruindo a cidade após as fortes chuvas do dia 10 de fevereiro. Não devemos reclamar, mais do que nunca precisamos da união de toda a população e trabalhar”, completou.