Botucatu se mantém na ‘Fase Amarela’ após nova avaliação do Plano São Paulo

Foto Acontece Botucatu

Botucatu se manterá na chamada Fase Amarela do plano São Paulo. A informação foi confirmada nesta sexta-feira, dia 08, em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, após reavaliações de todas as regiões do estado.

Toda a região da chamada DRS-6 se mantém na fase amarela.

Havia o temor de um novo rebaixamento. No começo desta semana João Doria disse que Prefeituras que desrespeitaram a quarentena no fim de ano poderiam ser penalizadas pelo Ministério Público.

Em nossa região, Bauru foi notificada após não acatar as restrições da fase vermelha temporária. Botucatu, que também não seguiu, não foi notificada.

O que pode em cada fase?

A fase 3 (amarela) de flexibilização permite a reabertura parcial de atividades, como comércio de rua, shoppings, bares, restaurantes e similares e salões de beleza e academias, agora com 8 horas.

Na fase 2 (laranja) é permitida a abertura do comércio com restrições e proíbe o funcionamento de restaurantes.

Já na fase 1 (vermelha), a mais restritiva, apenas atividades essenciais, como supermercados e farmácias, podem funcionar.