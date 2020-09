Botucatu se mantém na ‘Fase Amarela’ após nova avaliação do Plano São Paulo

Cidade já está há quatro semanas com maior flexibilização na economia – Foto Acontece Botucatu

Botucatu se manterá na chamada Fase Amarela do plano São Paulo. A informação será confirmada nesta sexta-feira, dia 04, em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, após reavaliações de todas as regiões do estado.

Essas reavaliações são realizadas a cada duas semanas, segundo o Governo Paulista. Toda a região da chamada DRS-6 se mantém na fase amarela.

Botucatu já está há 28 dias neste cenário. Há duas semanas todos os setores permitidos nesta fase estão funcionando por 8 horas.

O que pode em cada fase?

A fase 3 (amarela) de flexibilização permite a reabertura parcial de atividades, como comércio de rua, shoppings, bares, restaurantes e similares e salões de beleza e academias, agora com 8 horas.

Na fase 2 (laranja) é permitida a abertura do comércio com restrições e proíbe o funcionamento de restaurantes.

Já na fase 1 (vermelha), a mais restritiva, apenas atividades essenciais, como supermercados e farmácias, podem funcionar.